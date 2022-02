Le juriste constitutionnaliste Fayimba Mara, s’est exprimé ce dimanche 20 février sur le débat portant sur la mise en place d’un cadre de dialogue. Selon lui, il est plus que nécessaire de créer un cadre de concertation entre les acteurs impliqués dans le processus pour avoir une transition réussie.

« Nous sommes dans une transition. Et dans une transition quoiqu’on dise, nous sommes dans une crise », fait remarquer le constitutionnaliste.

« C’est pourquoi toutes les parties prenantes doivent se retrouver au tour d’une table pour discuter et partir sur une base consensuelle pour aplanir les contradictions et éviter les crises dans les crises », renchérit-il.

Le spécialiste des questions du droit invite les autorités de la transition à ouvrir les yeux sur les précipitations de la population.

« On a voulu une transition douce et non une transition conflictuelle. Donc il faut mette en place les segments qui permettront de prendre en compte l’ensemble des préoccupations du peuple », a-t-il enchaîné.