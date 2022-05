Malgré l’annonce de sa libération depuis le 22 avril 2022, l’ex-président Alpha Condé n’a toujours pas obtenu sa liberté totale. Confiné à la résidence de son épouse Hadja Djené Kaba Condé à Landreah dans la commune de Dixinn, le leader du RPG Arc-en-ciel reste toujours sous surveillance du CNRD malgré les sollicitations de la CEDEAO.

L’Union Africaine à son tour, à travers le Conseil de paix et de sécurité (CPS, a «réitéré son appel aux autorités de la transition pour qu’elles garantissent les totales libertés de l’ancien Président Alpha Condé (…)».

En Guinée, la durée la transition continue de diviser la junte au pouvoir et la classe politique. Les acteurs politiques et sociaux ont à cet effet, menacé de reprendre les manifestations de rue. Face à cette situation, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) a appelé à la mise en œuvre d’un ‘’Mécanisme de suivi de la transition’’, avant d’invité également à la «mise en œuvre du Mécanisme de suivi de la transition, comprenant l’UA, la CEDEAO, l’ONU et toutes les autres parties prenantes concernées, conformément au communiqué [PSC/PR/COMM. (1030(2021))] adopté le 10 septembre 2021, comme cadre global pour un soutien et un suivi coordonnés de la transition en Guinée. Encourage les autorités de la transition à accélérer l’établissement d’un calendrier de transition avec des échéances clairement définies et des actions prioritaires du gouvernement, conformément au délai prévu par le Sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 25 mars 2022», peut-on lire dans une note l’institution sous-régionale.

Comme au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, l’UA a aussi souligné l’importance d’un processus politique inclusif représentant pleinement les différentes couches de la société guinéenne et, «à cet égard, invite les autorités de transition à poursuivre les consultations avec les différentes parties prenantes, y compris les acteurs politiques et la société civile, sur les défis auxquels le pays est confronté, afin d’instaurer la confiance et de renforcer le caractère inclusif du processus de transition.»