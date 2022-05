À l’occasion d’une conférence de presse tenue hier jeudi 19 mai, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a laissé entendre que les manifestations de rue que compte organiser les acteurs politiques, peuvent amener des retards dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Lors de son intervention chez nos confrères de FIM FM ce vendredi, le Secrétaire exécutif de l’UFR a invité les autorités guinéennes à savoir raison garder.

«Ce n’est que ce qu’il pense, ce n’est pas la réalité. De toutes les façons, ce n’est pas notre volonté de sortir dans la rue. Notre volonté c’est avoir un dialogue sincère», a martelé Saïkou Yaya Barry.

Selon cet ancien député à l’Assemblée nationale, on ne peut pas dans une maison familiale, décider du sort de tous les enfants. Pour lui, «Il faudrait discuter avec eux pour savoir quelle part revient à chacun.»

Saïkou Yaya Barry indique que si aujourd’hui le CNRD est à la tête du pays, c’est parce que les forces sociales et politiques les ont porté là et ont accepté qu’il y soit. Donc, poursuit Yaya Barry: «à partir de là, ils ( les militaires au pouvoir ndlr) devraient avoir raison garder et discuter sereinement avec elles( les forces sociales et politiques ndlr), afin de trouver la solution pour la Guinée. Mais penser qu’ils peuvent gérer tout seul pendant une transition alors que cette période demande un consensus, cela créera des frustrations, des suspicions qui amèneront des gens à se positionner contre le CNRD.»

Plus loin, ce cadre de l’UFR estime que le porte-parole du gouvernement est en manque de maturité politique, c’est ce qui l’amenerait à tenir des propos pareils.

«La maturité politique s’acquiert par l’exercice de cette politique et pendant des années. L’expérience a prouvé que si vous refusez de discuter avec les forces politiques dans un régime, vous risquez d’asservir votre régime».