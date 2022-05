Ce grand événement aura culturel aura lieu sur l’esplanade du stade Général Lansana Conté de Nongo, samedi 21 mai 2022, sur initiative de ‘’DAM- business Solutions’’. Marcus Konko Malela et King Salamon du groupe compte réitérer leur engagement et leur détermination de servir leurs mélomanes guinéens, à travers cette fête d’anniversaire.

La célébration des 15 ans d’existence du groupe urbain guinéen Banlieuz’art avec ses fans, ne sera pas un moment isolé. Plusieurs artistes sont annoncés, dans le but d’accompagner leurs collègues pendant ce moment de joie.

«Ils vont jouer 7 morceaux sur chaque album. A cela s’ajoute les tubes qui ont mis tout le monde d’accord. Comme les artistes eux-mêmes l’ont déjà dit, ça sera une renaissance pour eux. Ils vont livrer le meilleur concert de leur vie et ça sera un concert en live. Banlieuz’art est un groupe qui a mis tout le monde d’accord. Moi, je suis dans une philosophie qui est celle de valoriser et donner la reconnaissance à tous ceux qui ont fait la fierté de la Guinée. Banlieuz’art, ils ont fait 15 ans de succès. Y a peu d’artistes qui le font. Pendant 15 ans, tout ce que tu sors est consommé, ce n’est pas donner à tout le monde. Donc, cette constance-là mérite d’être célébrée. Il ne faut plus qu’on attend dans ce pays que les gens meurent pour mettre le drapeau sur leurs cercueils. Il faut les célébrer vivant et c’est le bon moment de le faire. N’attendons pas qu’ils ne soient plus là pour faire des concerts à leur hommage», a expliqué Daouda Camara, le Directeur général de la Structure DAM Business Solution, au cours d’une conférence de presse ce vendredi 20 mai, au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Le Manager de Groupe, Adams Traoré a rappelé son dévouement à accompagner ces artistes guinéens, qui ont du talent, selon ses termes :

«Depuis 2012, j’ai commencé à venir en Guinée dans le cadre de mes activités. C’est là que je suis tombé sur le charme de ce groupe qui m’a bercé dans leurs musiques. Donc, j’avais toujours pour ambition de travailler avec eux et l’occasion s’est produite. Je me suis dit pourquoi pas profiter de l’occasion et penser à apporter ma modeste contribution à ce groupe-là », dira-t-il avant d’ajouter que les véritables choses vont commencer véritablement à partir de demain parce qu’ils vont travailler désormais sur la constance « Il y a déjà 2 albums qui sont prêts. Je pense qu’on va faire le choix des titres et d’ici la fin de l’année, on sortira un nouvel album. On verra aussi l’aspect international qui est très important, des collaborations qu’on a déjà connues avec d’autres artistes au niveau international.»

Ce qui reste clair, la fête sera une réussite, rassurent Souleymane Sow, dit King Salaman et Abdoul Aziz Bangoura, alias Konko Malela :

«Nous sommes fin prêts, nous avons passé deux (2) semaines à répéter comme il fallait, on était très concentrés. Salaman et moi, nous étions présents, les musiciens étaient à fond dedans. Vous avez sûrement vu quelques images qui sont passées sur vos écrans. Nous sommes vraiment prêts à attaquer ce concert et à donner le meilleur de nous. On a envie de faire le meilleur spectacle de notre mouvement. On aimerait que ce concert soit le meilleur de notre groupe. Quand-même ces 15 ans ne sont pas 15 jours. C’est donc 15 ans d’expérience que nous allons essayer de mettre à la disposition du public ce jour-là. Ces 15 ans d’amour, de bonheur de souvenir que nous allons donner à ce peuple qui sera présent. En tous cas, les absents auront tort parce que nous allons recenser tout le passé du groupe Banlieuz’Art, nous allons commencer par le 1er album, ensuite on passera au second et au 3ème. Les morceaux phares de chaque album seront mis à la disposition du peuple qui sera là ce jour. Donc, nous avons hâte, l’équipe remercie DAM Business Solution qui a eu confiance en nous et ils ont voulu fusionner leurs images à la nôtre pour faire cet événement. Merci à Adams qui a bien voulu être le manager du groupe et continuer l’aventure.»

À cette occasion, plusieurs artistes locaux et internationaux sont attendus à cette fête. Et un gâteau sera coupé pour prouver l’harmonie qui existe entre les deux amis d’enfance, après avoir servi dans leur pays pendant 15 ans musicalement.

La structure organisatrice a rassuré quant à l’aspect sécuritaire. Daouda Camara de ’DAM- business Solutions a informé que 26 pickups de la gendarmerie et 6 pickups en réserve sont à leur disposition. Ensuite, 500 agents de la police, et plusieurs secouristes de la croix rouge et de la protection civile, sont également en position.