L’ancienne ministre guinéenne de l’Economie et des finances, a rejoint la Banque africaine de développement (BAD). Malado Kaba a été nommée au poste de Directrice du département Genre, Femmes et Société civile au sein de l’institution.

A partir de 16 juin prochain, cette experte en développement international et finance, occupera officiellement ce poste, a indiqué la note du BAD. Apprenant cette nomination, Malado Kaba se dit très honorée et prête à relever ce nouveau défi en tant que mentor et fervente prometteuse des droits des femmes.

«La promotion des droits des femmes et des filles, et l’engagement de la société civile sont inextricablement liés au développement économique continu de notre continent. Je suis impatiente et honorée de travailler en étroite collaboration avec le Président Adesina et l’équipe talentueuse et dévouée de la Banque et de contribuer à la réalisation des priorités stratégiques de la Banque dans les années à venir», a-t-elle exprimé.

En Guinée, dame Malado Kaba a été la toute première femme ayant occupée le poste du ministre de l’Economie et des Finances. Certifiée en tant qu’administratrice non exécutive indépendante de Institute of Directos de Londres et siège au conseil consultatif de l’African Women Investment Fund (AWIF) de la Commission économique pour l’Afrique, l’ancienne ministre a également piloté et conclu les négociations pour un financement de 2,5 milliards d’USD pour la construction du plus grand barrage de Guinée (barrage Souapiti de 500MW) et d’autres projets d’infrastructure. On lui doit également l’accélération d’un projet bloqué de 60 millions d’euros en vue de satisfaire aux 22 conditions de décaissement du prêt accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI). En moins de 6 mois, 90 % des conditions ont été́ levées et tous les appels d’offres ont été́ lancés, ce qui a permis de commencer la construction avant la fin de 2018.

De par sa prouesse et son abnégation, Malado Kaba a réussi lors de son passage au ministère de l’Economie et des Finances (2016-2018), à négocier avec succès un nouvel accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, qui comprenait une enveloppe de prêts commerciaux de 650 millions d’USD (2017).

A rappeler qu’elle est titulaire d’un DESS en économie du développement, avec mention, de l’Université Paris X (1995) et d’une maitrise en économie internationale de l’Universités Paris X Nanterre (1994).