Ces derniers temps, le marché guinéen est inondé de tissus contrefaits, des basins surnommés ‘’Faré Yaré’’ en langue local soussou et autres tissus locaux, importés de la Chine, sont vendus à vil prix. Face à cette situation, le gouvernement de la transition, à travers un communiqué conjoint des ministères de la culture et de l’industrie, rendu public ce mercredi 20 avril 2022, a interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation des modèles contrefaits du textile guinéen sur toute l’étendue du territoire national.

Dans ce communiqué, il est précisé que toute personne qui ne se conformerait pas à cette décision risque une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, suivie d’une amande de 100.000.000 à 500.000.000 Gnf.

Le gouvernement a demandé aux coopératives et groupement d’artisans qui produisent les modèles de ces tissus, à procéder à leur enregistrement au service de la propriété industrielle et de l’innovation technologique du ministère en charge de l’industrie.