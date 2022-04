C’est un document élaboré par l’Institut national des statistiques pour le recensement général de la population et de l’Habitat en Guinée appelé « chronogramme RGPH 4 en Guinée », que nous avons eu accès. Selon ce document, le recensement général va se dérouler jusqu’en août 2025.

La semaine dernière, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, a présenté lors du lancement du cadre de concertations inclusif entre le CNRD, le gouvernement et les forces vives, le processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée. C’est un processus en dix (10) étapes dont le recensement général de la population et de l’habitat constitue la première.

Cette phrase très importante, dont certaines activités vont se dérouler simultanément, se prolongera jusqu’en août 2025, à elle seule. L’Institut national des statistiques vient de produire pour le CNRD un plan d’activités dont voici le contenu :

* Activités préparatoires jusqu’en décembre 2022

* Cartographie (2022-2024)

* Recensement pilote (2022-2023)

* Dénombrement (2023-2024)

* Enquête post-censitaire (2023-2024)

* Traitement des données (2024)

* Analyse thématiques (2023 – 2024)

* Publications des résultats (2024-2025)

* Dissémination des résultats (août 2025)