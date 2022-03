En l’espace d’une heure, quatre tirs ont été effectués, en direction de la mer, depuis un lieu non précisé de la province de Pyongan du Sud, selon l’agence de presse nationale sud-coréenne Yonhap.

La Corée du Nord poursuit ses tests d’armements à un rythme effréné. Ce dimanche matin 20 mars, ce sont quatre tirs depuis un lance-roquettes multiple qui ont été envoyés dans la mer en direction du Japon. Plus tôt cette semaine, un essai de missile balistique avait tourné court quand le projectile avait explosé en vol à proximité de Pyongyang. Un échec pour le régime nord-coréen qui semble déterminé à poursuivre l’amélioration de son armement, au risque d’augmenter les tensions avec ses voisins et son ennemi américain.

En plus de permettre de perfectionner l’arsenal militaire du pays et d’afficher sa puissance à sa population, ces essais nord-coréens font passer des messages diplomatiques. Le message de ce dimanche, s’il y en a un, est clairement adressé à Séoul.

Alors que le pays vient d’élire Yoon Suk-yeol à la présidence, un partisan d’une ligne plus dure face à Pyongyang, ces quatre tirs sont une menace claire pour l’armée sud-coréenne. Ses dernières années, le Nord a présenté de nombreuses innovations sur les lance-roquettes multiples, faisant de cette arme l’une des hypothèses privilégiées par les experts en cas de frappe préventive sur le Sud.

Depuis janvier 2022, Pyongyang a procédé à dix essais majeurs d’armement, dont deux décrits comme des lancements de « satellites de reconnaissance » par la Corée du Nord, et comme des tests d’un système de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) par Séoul et Washington.

Pour faire face à cette éventualité, Séoul a investi 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards EUR) en 2021 pour se doter d’un système d’interception d’artillerie à l’image du dôme de fer Israélien. Les tirs de ce dimanche 20 mars pourraient être une violation de l’accord intercoréen de septembre 2018, s’ils se sont déroulés près de la frontière entre les deux pays.

Ces essais à répétition font gonfler les rumeurs qui entourent le lancement prochain du Hwasong 17, un missile balistique intercontinental surnommé le missile « monstre ». Ce test, qui signifierait la fin du moratoire autoimposé depuis 2017 par la Corée du Nord sur les essais d’armes à longue portée, ferait considérablement grimper la tension dans la région.

