18 écoles ont compéti au compte de la finale de la première édition du concours Epelle-moi Guinée, samedi 19 mars 2022, à l’hôtel Kaloum. A l’issue des exercices, 5 gagnants ont été retenus venant des catégories différentes notamment la 7e, 8e, 9e et la 10e année.

Ce concours a mis plus de 200 élèves qui ont représenté leurs établissements, issues des différentes communes de Conakry. L’initiative, selon les structures organisatrices (Nimba Network Group et l’association Une chance pour tous), a pour objectif de réconcilier les enfants avec l’orthographe.

« On est parti d’un constat pour l’organisation de ce concours. On a remarqué qu’avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les enfants, avec les SMS et les abréviations, perdent de plus en plus la maîtrise de la langue française. Donc, on s’est dit qu’il fallait mettre à la disposition des établissements un outil didactique et ludique qui va non seulement permettre aux enfants de se réintéresser à la lecture, mais aussi améliorer leur orthographe. D’où l’initiation de ce concours. Donc, l’objectif, entre autres, c’est de les ramener à réapprendre la langue française, s’intéresser à la lecture, renforcer leur parcours scolaire, renforcer leur prise de parole en public, parce qu’ils sont obligés d’épeler les mots qu’ils sont tenus de prononcer très bien, mais aussi leur permettre de gérer leur stress », a rappelé Tamba Emmanuel Millimono, membre du Comité d’organisation du Concours Epelle-moi Guinée.

“Les élèves ont déjà reçu la liste de tous les mots, il y a 48 heures. Donc on ne fait que les confronter à cela. Nous ici, on les prend de manière aléatoire, il y a assez de mots dans un panier, on lit le mot pour le candidat ensuite il l’épelle on dit correct quand il l’est et si ce n’est pas le cas on dit incorrect c’est aussi simple que ça. J’avoue que le niveau est très élevé parce que nous avons carrément vidé la banque de mots donc on était obligé de recourir à d’autres mots. Et vous avez remarqué que c’était vraiment rude, on a eu plus de 5, 6, 7 parfois. C’est pour dire aujourd’hui que toutes les écoles qui sont passées il y a le niveau. Et on exhorte toutes les écoles à faire autant, à s’adonner à la lecture parce que si on a ces résultats aujourd’hui c’est parce que les enfants lisent», a expliqué Boubacar Diallo, membre du jury.

« Il y avait 200 mots au total par niveau, certains ont carrément épuisé le stock de mots on était obligé de ramener 15 mots et c’est avec ça qu’on a pu les départager. Donc aujourd’hui on est satisfait de dire que le niveau de l’élève guinéen, si on s’en tient à ça, commence à se rehausser. C’est vraiment salutaire, il faut encourager les parents d’élèves les responsables d’écoles à s’impliquer encore plus. Le secret, je le répète encore, c’est la lecture, nous devons tous nous atteler à faire en sorte que nos enfants puissent lire au moins 15 minutes par jour. Donc d’ici l’an prochain tout enfant qui lira 15 minutes tous les jours je suis sûr qu’il remportera ce concours », a-t-il ajouté.



L’initiative est accompagnée par la chaine Canal+ Guinée. Selon dame Fatou Dimé Touré, responsable communication, l’éducation fait partie des thématiques de Canal Guinée+, « donc quand le groupe Nimba Network nous a sollicité pour cet événement on a été ravi de l’accompagner parce que c’est belle initiative qui participe au développement de l’éducation et à travers notre éducative Nathan TV nous avons voulu accompagner cette initiative…Donc on a vraiment voulu accompagner ce concours Epelle-moi.»

Parmi les 5 gagnants, Maïmouna Sow de la 10e année du groupe scolaire Hadja Habibata Tounkara a remporté la grande finale. Elle a remporté ainsi ‘’L’as des mots’’, avec à la clé, 10 millions Gnf. « Je suis très fière de moi, je suis fier de mes encadreurs parce que c’est grâce à eux que j’ai gagné. Je suis très fière d’eux. Les élèves qui ne sont pas arrivés en finale, je les encourage pour la suite », a-t-elle exprimé.

Les autres 4 lauréats ont quant eux, reçu 5 millions, chacun.