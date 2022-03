Après son match nul (2-2) à Freetown à l’occasion du match aller, les Guinéennes viennent de s’imposer lourdement (7-1) face aux Libériennes et se qualifient pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 de leur catégorie…

Il y a quelques heures, l’arbitre mettait fin au calvaire des libériennes en sifflant la fin d’un match qui avait tourné à l’humiliation. Défaite (7-1) face à l’équipe guinéenne féminine des moins de 17 ans.

Un spectacle lancé dès la 4e minute de jeu par Salematou DIOP (1-0 pour la Guinée), qui sera imité 2 minutes plus tard par Yaya SAMOURA (2-0 après 6 minutes de jeu). Le Liberia réduit le score à la 33e grâce à Jessica MASSA et relance le match. Mais juste avant la pause, SAMOURA récidive et s’offre le doublé (3-1, 43’).

La seconde période sera à l’image de la première. Les guinéennes déroulent et accentuent leur avance. Saran SIDIBÉ (48′), Fanta SIDIBÉ (54′), Maman Sata FANCINADOUNO (62’) et Mafereing CAMARA clôturent ce spectacle (7-1). Un victoir qui assure à la sélection guinéenne, une place pour le troisième et avant dernier tour des éliminatoires qui se disputera en Avril.

@JeuneElhadj