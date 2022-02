À l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de sa formation politique ce samedi 19 février 2022, Cellou Dalein Diallo s’est de nouveau prononcé sur la manière par laquelle le gouvernement agit dans la récupération des domaines de l’État. Il estime que les autorités doivent faire preuve de «sérénité»

D’abord, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a laissé entendre que « ce n’est pas l’éthique et la morale qui règlent les problèmes d’un pays. C’est le droit.»

Selon Cellou Dalein Diallo, la loi interdit qu’on fasse sortir un individu dans la maison par la force. Il demande alors aux autorités du pays de ne pas «exproprier les gens par la force. Ce que la loi interdit, si vous le faites, vous avez transgressé, vous avez violé la loi, vous devez répondre. Donc, il faut faire preuve de sérénité. Arrêtez de remettre en cause les actes des anciens présidents. Arrêtez de remettre en cause les décisions du Président Ahmed Sékou Touré, père de l’indépendance, le Président Lansana Conté, père de la démocratie et des libertés individuelles. Ils ont pris des décrets, on peut mettre fin à ce genre de choses, on peut changer la loi. Mais pour changer la loi il faut aussi une Assemblée nationale légitime et légale lorsqu’elle sera là. Parce que c’est seule une Assemblée légitime qui peut voter des lois qui s’imposent à tous les citoyens. En période d’exception, c’est généralement le consensus qui aide à passer cette période difficile. Donc il ne faut pas spolier les gens sans respecter les procédures légales. Seule la justice a compétence d’exproprier. On ne peut pas décider d’envoyer des militaires pour occuper un bien privé appartenant à quelqu’un qui a investi sur la base des documents qu’il a obtenus avec ceux qui gouvernaient légalement le pays.»