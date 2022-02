Cela fait un mois et quelques depuis que le président de la transition a annoncé l’organisation des assises nationales sur toute l’étendue du territoire national. Interrogé sur la question ce samedi 19 février 2022, le président du parti de l’espoir pour le développement national estime que la Guinée a besoin de quelque chose de plus profond afin que la réconciliation soit de mise dans le pays.

« Ça ne sera qu’un début. La réconciliation a besoin de choses beaucoup plus profondes et méthodiques. Assises nationales c’est bien on doit s’asseoir. Il ne faut tourner la page qu’après l’avoir lu ainsi chacun ira avec ses convictions de dire ses vérités mais d’entendre aussi ce qu’il n’aimerait pas entendre, c’est le croisement des deux qui fait la paix d’un pays. Et il y a un autre facteur tout ceux à quoi on assiste ici c’est le produit de la misère, de la pauvreté. C’est dire que nous travaillons pour la décentralisation pas seulement administrative mais aussi économique et financière pour que les régions se relèvent et c’est l’état qui doit en être le vecteur » a-t-il expliqué.

Lansana Kouyaté s’est également exprimé sur l’évolution du conseil national de la transition. Le leader du PEDN aurait souhaité que ça aille très vite. Il demande donc au CNT, au CNRD de ne pas traîner les pas afin d’aboutir aux élections libres et transparentes.

« C’est pas une institution qui a été élue si c’était le cas les choses peut être seraient aller plus vite mais on a coopté dans de différents endroits. J’aurais souhaité que ça aille vite parce que nous sommes en période de transition. En fait, il nous ont gratifié de quelques choses. Une transition n’avait pas besoin de ça en réalité. La transition ça dicte par ordonnance alors s’il veut nous faire associer de cette manière c’est tant mieux. La charte l’a décliné avant mais au total il faut savoir raison garder et ne pas aller vite comme chacun le souhaite mais ne pas traîner aussi les pas. C’est adressé au CNRD, CNT et à la classe politique » a-t-il conclu.