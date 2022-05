Le rapprochement ‘’très surprenant’’ entre l’ex-parti au pouvoir et l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) continue d’être débattu en Guinée. Abordant le sujet, le président du parti Nouvelle génération politique (NGP), a laissé entendre que c’est une retrouvaille qui n’a aucune importance à ses yeux.

«La rencontre entre le RPG et l’UFDG est contreproductif. C’est l’UFDG qui est en train d’aider le RPG», a laissé entendre Badra Koné.

Plusieurs observateurs soupçonnent le CNRD de vouloir éliminer les ‘’vieux’’ partis du paysage politique guinéen. D’ailleurs, un passage du contenu du rapport final des assises nationales publié la semaine dernière en a fait cas. Le document produit par le CNA (Comité national des assises), indique que plus de 70% des Guinéens seraient favorables à l’instauration d’un système de bipartisme en Guinée.

Sur ce débat, le président de la NGP se veut beaucoup plus prudent :

«Nous sommes contre les acharnements dans le vide. On ne veut pas que des agents soient éliminés à cause de leurs couleurs. On veut que ça soit sur la base des preuves, que la justice fasse son travail, ce qui auront affaire à la justice répondront il n’y a aucun problème à cela. Mais nous sommes contre qu’on élimine les gens parce qu’on ne veut pas voir tel ou tel au pouvoir», a déclaré le vice-maire de la Commune de Matam.