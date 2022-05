Ousmane Gaoual Diallo a réitéré ce jeudi 19 mai, la position du gouvernement qui s’est opposé à toutes manifestations dans les lieux publics, de nature ‘’à perturber’’ la quiétude sociale. En face des médias, le porte-parole du gouvernement a signalé que la mise en place de la commission technique pour l’organisation des protestations contre la durée de la transition par le couple G58-RPG AEC, n’aura aucun effet.

Le ministre Ousmane Gaoual a annoncé que ces manifestations pourront »retarder » la mise en œuvre du calendrier électoral. C’est pourquoi, à l’en croire, ces protestations ne seront pas acceptées par le CNRD:

«Il y a ici des objectifs à concilier. Il y a l’impératif pour le CNRD de rester dans le cadre de 36 mois et de sortir de la transition. Il y a à concilier cela avec la nécessité de garantir l’expression totale des libertés. Dans le contexte actuel, les manifestations peuvent amener à un retard notable sur la mise en œuvre du calendrier sur lequel le gouvernement et le CNRD se sont engagés», a-t-il indiqué.

Le gouvernement est disposé à dialoguer avec la classe politique. Mais il n’est pas question de leur ‘’accorder’’ le temps de manifester, a ajouté Ousmane Gaoual Diallo : «Qu’est-ce qu’on peut faire pour faire cohabiter ces 2 impératifs là, le président de la transition a estimé que la meilleure manière c’est de circonscrire l’exercice d’un certain nombre de liberté sans les supprimer. C’est pour ne pas que leur exercice entrave le déroulement du calendrier de sortie de la transition. Ce, même si certains acteurs politiques ont fait croire que c’est une remise en cause des libertés nécessaires, ce n’est pas ça du tout (…). Il est du rôle de l’Etat de faire en sorte que toutes les libertés puissent être exercées sans que l’une ne soit entravée. Si on laisse tout se faire pleinement et qu’il ait retard dans la mise en œuvre du calendrier, qui va endosser cette responsabilité déjà qu’on nous soupçonne de vouloir nous éterniser dans la transition ou de confisquer le pouvoir. Cette interdiction est faite pour permettre à la Guinée de retrouver un calme », a-t-il conclu.