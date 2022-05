L’annonce a été faite sur la télévision nationale, jeudi, à travers un communiqué. Le CNRD a indiqué à cet effet la suspension des opérations de démolition des habitations sur tout le territoire national avec effet immédiat à compter du 19 mai 2022, sur instruction du président de la transition.

Justifiant cette décision, le CNRD a précisé «que cette trêve saisonnière et humanitaire n’est nullement synonymes d’arrêt définitif de cette campagne hautement capital à la survie de notre pays.»

En conséquence, « le CNRD demande à toutes les structures compétentes impliquées dans cette campagne de poursuivre les opérations d’identification, de recensement, de vérification des actes d’occupation des terrains et bâtiments et d’immatriculation», martèle le communiqué.

Le Comité national pour le rassemblement et le développement ajoute cependant que l’arrêt des opérations de démolition dans le cadre de récupération des domaines de l’Etat, dont il s’agit, «ne peut en aucune façon compromettre des opérations de libération des emprises des voies publiques. Les deux (2) opérations sont totalement différentes. Qu’ils plaisent à la vaillante population guinéenne, de profiter de cette trêve pour mettre à la disposition des responsables, tous les renseignements concernant les anciennes permanences, les magasins d’Etat, les anciens sites d’hôpitaux, d’écoles, des marchés ou tout espace d’utilité public spolié.»

Par la même occasion, le CNRD demande aux personnes logées dans les domaines concernés par les opérations de déguerpissement à mettre cette pause à profit pour prendre des dispositions idoines à fin de libérer les lieux avant la reprise des dites opérations.

«Le CNRD est son président, rassure l’opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour que les domaines spoliés de l’Etat retournent dans son portefeuille.»