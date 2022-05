La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), a rendu sa décision à propos de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et ses collègues Mohamed Diané et Oyé Béavogui, ce jeudi 18 mai 2022, retenus à la maison centrale depuis le 6 avril dernier.

Cette décision consiste à accorder une liberté à ces anciens cadres du régime Alpha Condé. Ainsi, l’ancien ministre de la Défense nationale Dr Mohamed Diané est astreint à payer une caution de 30 milliards de francs guinéens. L’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et son ancien ministre de l’Environnement doivent payer chacun 20 milliards de francs guinéens.

Par ailleurs, les trois ministres sont sommés de se présenter à la Cour chaque mercredi.

L’ancien premier ministre et ses collègues sont accusés de détournement présumé de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux. Ils faisaient face à la chambre d’instruction de la CRIEF pendant plusieurs heures ce jour.