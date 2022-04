Kanfory Lappé Bangoura fait partie des candidats en lice pour le poste de sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne. Ayant une fois dirigée cette équipe à la CAN, l’homme qui a amené le sily national jusqu’à la demi-finale lors du dernier CHAN au Cameroun, dit avoir les qualités qu’il faut pour apporter un plus à l’équipe guinéenne.

Dans son intervention chez nos confrères de FIM FM, Lappé Bangoura a fait savoir que mon mot d’ordre pour diriger l’équipe nationale guinéenne, sera «l’équilibre entre les locaux, les binationaux et les expatriés. Je pense qu’une équipe nationale ne peut pas se fonder sur une seule catégorie. Ce sont les joueurs performants du moment qui viennent en sélection.»

Pour le soucis lié à la persuasion des binationaux à venir jouer pour la Guinée, Kanfory Lappé Bangoura estime que «c’est un faux débat» car selon lui, le joueur ne vient pas en sélection nationale au nom d’un sélectionneur, mais plutôt «il vient pour défendre la patrie. À mon temps j’ai fait venir des binationaux dont José Martinez Kanté, j’ai le contact de tous les contacts à l’étranger même avec les présidents de club.»

Après une expérience à la tête de cette équipe, Kanfory Lappé Bangoura dit se remettre en cause aujourd’hui. Selon cette remise en cause de situe sur « la formation, quand j’étais là je n’avais que la licence entre temps j’ai continué à me former au niveau de CANADA où j’ai eu un diplôme de comité international olympique, où toutes les disciplines sportives sont concernées, après j’ai eu un diplôme de l’académie coaching de Maroc , ces deux éléments se sont rajoutés à ce que j’avais, ça a renforcé mon savoir. Vu l’environnement du Syli pendant mon petit passage, j’ai remarqué beaucoup de choses, aujourd’hui je pense que les petites erreurs passées ne pourront plus se reproduire.»

Le CONOR qui sert d’office de la fédération guinéenne de football, va examiner les dossiers de candidatures des postulants au poste de sélectionneur de Syli national de Guinée ce mercredi 19 avril 2022. Ce sont Kaba Diawara, Kanfory Lappé Bangoura, Moussa Théa, et Morlaye Soumah qui sont candidats.

Mamadou Saïdou DIALLO