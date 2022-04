Les anciens ministres Tibou Camara, Ibrahima Kalil kaba, Amadou damaro, Bantama, Général Remy Lamah étaient en audition ce mardi 19 Avril 2022. Après plusieurs heures d’audition, les quatre anciens commis de l’État retournent à la maison pour revenir jeudi 21 prochain.

Comme le 11 avril dernier, l’ancien président de l’Assemblée nationale, et les anciens ministres des affaires étrangères, de petites et moyennes entreprises, de la Santé et celui des sports regagnent leur domicile privé après plusieurs heures d’audition. Ils étaient devant la direction centrale de la des investigations judiciaires depuis 10h.

Damatang Albert Camara, Ibrahima Khalil Kaba, Tibou Camara et Amadou Damaro Camara sont poursuivis pour: «des faits de détournement de deniers publics, la corruption, l’enrichissement illicite». Ils sont sortis en précipitation pour se diriger vers leurs voitures, pour rentrer sans rien dire aux médias. Mêmes leurs avocats n’ont pas accepté de se prêter aux questions des journalistes.

Pour l’heure, Ibrahima Kourouma et Albert Damatang Camara à leur tour sont en audition.