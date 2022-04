L’audience en référé pour l’obtention de la liberté provisoire des anciens dignitaires du régime Condé a eu lieu ce mardi 19 avril 2022 dans le bureau du président de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières à l’absence des accusés. Mais elle a été reporté pour le jeudi 21 avril prochain.

Cette audience s’est tenue en présence des quelques avocats notamment Maître Sidiki Bérété, Maître Bombi Mara, Me Béa etc.. et les avocats étrangers du Burkina, du Mali et du Sénégal. Au sortir de cette audience qui n’a durée que deux heures, aucun avocat ne s’est prêté aux questions des journalistes. La seule phrase prononcée « l’affaire est renvoyée pour le jeudi» a laissé entendre un des avocats.

Les militants des anciens ministres étaient venus nombreux assister à cette audience. Devant la cour de Répression économique et financière, les militants scandaient »le président Kassory Fofana sortira main propre ». Interrogé sur place, Lamine waraba Sacko déclare ceci: « Nous, on a la certitude que le président Kassory va sortir ici main propre. Parce qu’il ne se reproche de rien. Nous attendons encore jeudi et revenir pour voir le résultat. Nous avons confiance aux avocats qui sont train de défendre notre champion Dr Ibrahima Kassory Fofana » a-t-il rassuré.

Dr Ibrahima Kassory Fofana et Cie vont devoir garder leur mal en patience jusqu’au jeudi 21 avril pour être situé sur leur sort.