Diabaty Doré a laissé entendre ce samedi, que le Comité national du rassemblement et pour le développement (CNRD), a raté sa mission principale. Pour Diabaty Doré, des dysfonctionnement sont constatés, six mois après la prise du pouvoir par le Colonel Mamadi Doumbouya et le bilan reste mitigé.

«Nous avons connu l’arrivé du Colonel Mamadi Doumbouya comme un messie le 5 septembre. On avait l’espoir que ça serait la dernière transition en Guinée. Mais à l’allure où nous sommes aujourd’hui, après six mois de gestion, je crois que le bilan est mitigé et il faut être clair et honnête pour dire que nous n’avons pas de visibilité par rapport à la durée de la transition», a dit l’invité dans l’émission Mirador de la radio Fim.

Dans un de ses discours, rappelle Diabaty Doré, le Colonel Mamadi Doumbouya avait dit qu’il allait rassembler les Guinéens, tuer l’ethnie mais, déplore -t-il, « on comprend aujourd’hui qu’au lieu de tuer l’ethnie, il est en train de tuer d’autres ethnies.»

Selon ce membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), chez les Guinéens vivant à l’intérieur du pays, le constat par rapport à la conduite de la transition est “amère” car, dit-il :« Tout le monde pensait que le Colonel Doumbouya allait débarrasser les Guinéens de leur dix années de galère (…)»

Par ailleurs, Diabaty Doré estime que la priorité du CNRD devrait être la mise en place d’une commission qui allait lutter contre les tueries. Mais, dénonce-t-il, « il laisse ça pour s’attaquer aux bâtiments.»