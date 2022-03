Cité dans le rapport d’audit portant sur le Projet de relance de la filière coton de Guinée (PRFCG) pendant par devant la CRIEF, le leader du Pedn a réagi sur le sujet ce samedi 19 mars 2022, au cours de l’assemblée générale de son parti. Lansana Kouyaté estime que c’est du “bluff”.

Parmi les dossiers dont le jugement est attendu devant la Crief, figure le PRFCG dans lequel l’ancien Premier ministre, Lansana Kouyaté, et l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Ousmane Doré, sont nommément cités. Le leader du PEDN s’est défendu ce 19 mars 2022 devant ses militants.

« En résumé c’est du bluff . Tous ceux qui parlent là, le Projet coton a été jugé par deux fois et ceux qui devaient être punis sont punis. Il n’y a absolument rien, ils n’ont qu’à remuer, re-remuer. Le gouvernement a fait son travail. C’est ce que j’allais faire même aujourd’hui si c’était à refaire. On a donné 3 milliards pour aider à la relance du Projet coton à la demande de ceux qui font cette activité à Gaoual ou Tougué et ceux de la Haute Guinée. Ils sont venus nous dire qu’ils ont besoin de 3 milliards Gnf et je savais que le coton de la Guinée est le meilleur en Afrique de l’Ouest. Je les ai envoyés à la Chambre d’agriculture pour discuter avec Elhadj Noba. Après ils sont revenus, le gouvernement a siégé et on a trouvé la meilleure formule possible pour leur avancer les 3 milliards Gnf par le truchement du ministre de l’Economie et des Finances. Si on écoute tous les bobards, on ne va pas s’en sortir. Il faut qu’on sorte de tout ça et celui qui est en faute répond à la justice », a expliqué Lansana Kouyaté.