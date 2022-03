Malgré le retour du doyen Sékou SOMPARÉ, le Loubha FC continue sa descente en enfer. Le club de Télimélé s’est incliné lourdement ce samedi au stade de la Mission face au FC Séquence à l’occasion de la 20e journée de la Lige 1 Salam.

Dans la zone rouge depuis des mois, le Loubha FC a essuyé ce soir face au FC Séquence, sa plus grosse humiliation de la saison. Pourtant, le but de Naby Laye SOUMAH à la 35e présageait une soirée idéale pour l’équipe de SOMPARÉ. Hélas, le but de Sékou Oumar YANSANÉ en fin de première période (45’+2) mettra à l’eau tout le plan du Loubha FC qui finira par craquer.

YANSANÉ, auteur d’un second but (67e), bien aidé par ses coéquipiers Mohamed Saïd CAMARA (buteur à la 76’, 78’ et 85’), Abdoulaye TOURÉ (61’) et Moussa SYLLA (72’), mène son club à une victoire spectaculaire.

A ce rythme, le Loubha FC se retrouvera en division inférieure la saison prochaine…

