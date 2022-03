Le Horoya AC se déplaçait aujourd’hui en Algérie pour y jouer son cinquième match de la phase de poule de la Ligue des Champions CAF. Le champion de Guinée s’est incliné sur le score (3-2) face à L’Entente Sportive Sétifienne. Une défaite qui met fin aux espoirs de qualification de l’unique représentant guinéen en compétition africaine.

Fin de l’aventure pour le Horoya, après une brillante victoire obtenue face aux marocains du Raja de Casablanca à Conakry il y a quelques jours, les rouges et blancs de Matam se donnaient l’espoir de rêver à une qualification en quarts. Pour cela la formule était claire, il fallait obligatoirement gagné les deux derniers matchs et la rencontre d’aujourd’hui face L’ES SETIF était la première étape de la mission de six points.

Bien avant de fouler la pelouse du stade du 5 juillet, les Matamkas ont reçu une aide du Raja qui s’est imposé 0-2 face à Amazulu un peu plus tôt dans la soirée. Le HAC avait donc une belle opportunité de recoller au classement.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le Horoya dans ce match. Possédant le ballon et ayant une parfaite maîtrise sur le jeu, les hommes de Lamine N’DIAYE seront récompensés à la 24e minute. Sur une passe en retrait de Gnagna BARRY, Baffour SEBE fusille le gardien adverse d’une frappe imparable depuis les 25 mètres et ouvre le score. Le Horoya continue de pousser pour marquer le but du break. L’arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire sur le score de 0-1 en faveur du Horoya AC.

Le début de la seconde période est compliqué pour le champion de Guinée. Sur un corner, l’ES Setif refait son retard. Un ballon mal renvoyé par la défense guinéenne échoue dans les pieds de DJAHIT, le capitaine du club algérien ne se pose pas de question 1-1 (46′). À cet instant du match, le Horoya est virtuellement éliminé. Malgré ce but encaissé, le club de la commune de Matam n’abdique pas et continue à presser son adversaire. Sur un caviar de Khadim DIAW qui trouve parfaitement Morlaye SYLLA, l’international guinéen crucifie le portier algérien d’un plat du pied magnifique 1-2 (59′). Le Horoya reprend l’avantage.

Avec une différence d’un but, les rouges et blancs doivent cravacher dur pour garder leur avantage. Les choses se compliquent quand Morlaye SYLLA se fait expulser sur un deuxième carton jaune (81′).

En infériorité numérique, le HAC va vivre une fin de match cauchemardesque. À trois minutes de la fin du temps réglementaire, L’ES Sétif égalise par le biais de Ben AYYAD. Au bord de la rupture, le pire finit par arriver, Horoya cède dans le temps additionnel. Sur un coup franc décomposé, Ben AYYAD met fin aux espoirs guinéens (93′).

Une défaite 3-2 qui élimine donc le Horoya AC qui reste à trois points à une journée de la fin des phases de groupes. Les Matamkas affronteront les Sud-africains de Amazulu le 28 Mars prochain à Conakry au compte de la dernière journée. Un match sans enjeu car les deux clubs sont déjà éliminés.

Comme la saison dernière, le Horoya AC se limite à nouveau en phase des poules