Un duel a vu jour entre Ibrahima Kassory et l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, relatif à la succession d’Alpha Condé, au Rpg-Arc-en-ciel. Ces deux personnalités sont pourtant considérées comme les meilleurs amis, ce qui fait croire à bon nombre d’observateurs que la médiation de Sékou Koureissy Condé, un autre ami à eux, pourrait porter fruits.

Le président du parti ARENA a été interrogé sur ce duel par les journalistes de la radio Fim, vendredi. Mais avant d’intervenir sur ce sujet, il s’est exprimé sur le choix porté sur Ibrahima Kassory Fofana, pour diriger provisoirement le Rpg-Arc-en-ciel jusqu’au congrès du parti.

« Est-ce que le choix de Kassory Fofana fait l’unanimité ou ne fait pas l’unanimité? Ce n’est pas à moi de juger. C’est aux membres du Rpg Arc-en-ciel de le faire. Je l’ai félicité pour une chose…»

Revenant alors sur la divergence entre ses amis de longue date, Sékou Koureissy Condé a signalé que tout ce qu’il entreprend avec ses amis, qu’ils soient dans son camp ou autre, ceci s’inscrit dans le cadre humanitaire.

«Je suis candidat aux élections présidentielles, donc je n’ai aucun intérêt singulier à consolider un parti concurrent. Mais quand je le fais, c’est humain. Et je remercie mes amis (Kassory et Damaro, Ndlr), d’avoir accepté d’être ensemble chez moi un moment donné et j’espère qu’ils finiront par s’entendre.»

Il tranche ensuite : «Je vous dis, entre Damaro, Kassory et moi, je ne serais jamais médiateur. Parce que c’est moi qui ait présenté l’un à l’autre. Et ça c’est depuis les États-Unis. Donc si l’un n’est pas d’accord politiquement je pense que humainement, il le restera. Nous sommes des amis et nous resterons des amis. Chacune de ces personnalités constituent un lien personnel ancien et trop profond pour moi.»