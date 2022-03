C’est le principal concerné lui-même qui a donné l’information ce samedi 19 mars 2022. Après les rumeurs faisant état de son exclusion en tant que Directeur de la Communication de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD), Kéamou Bogola Haba a décidé de suspendre «temporairement» ses activités au sein de cette alliance dirigée par Cellou Dalein Diallo.

Dans une déclaration dans laquelle il s’adresse directement au président de l’UFDG et de l’UGDD, il justifie sa décision par le «malentendu» qui existe actuellement entre lui et ses pairs de l’ANAD notamment au sujet de leur ligne de combat politique pendant cette période de transition.

Cependant, Bogola Haba ne ferme pas complètement la porte quant à son éventuel retour au sein de l’organisation dont il revendique avoir contribué à sa construction pour le bien de la démocratie guinéenne, une fois la crise terminée.

Ci-dessous la déclaration publiée sur sa page facebook.

Au Président de l’ANAD et de l’UGDD signataires de la déclaration des 58.

Suspension de mes activités au poste de Président de la Commission Communication de l’ANAD.

Dans l’intérêt de l’UGDD et de l’ANAD que nous avons œuvré á construire pour le bien de notre démocratie dans notre pays et vu les désaccords profonds entre ma personne et la majorité de certaines organisations de l’ANAD qui ont décidé de rejoindre le CPP et le groupe des 58 pour faire face au CNRD et les réformes engagés, j’ai décidé temporairement de suspendre mes activités de Président de la Commission Communication de l’ANAD.

Cette décision que je regrette fortement, me permettra de prendre mon indépendance de parole et une position non partisane en faveur des réformes nécessaires pendant cette transition.

Je remercie l’ensemble des militants de l’UGDD et de l’ANAD pour le soutien que vous continuerez á apporter á l’ANAD, á l’UGDD et á leur Président respectif Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo Diallo et Pepe Francis HABA.

Dans l’espoir d’être prochainement ensemble pour la conquête du pouvoir après cette crise de confiance temporaire liée à notre stratégie différente vis-à-vis du CNRD.

Keamou Bogola HABA

Membre de l’UGDD