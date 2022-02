Après avoir livré ses sentiments sur la prestation de la Guinée à la CAN 2021, le Ministre Bea DIALLO s’est aligné dans une logique de continuité parlant du poste de sélectionneur mais aussi du groupe naissant qu’il n’a pas trouvé décevant…

Ce vendredi dans Mirador sur FIM FM, le Ministre des sports et de la Culture Bea DIALLO, a donné son avis très tranché sur Kaba DIAWARA dont le contrat d’entraîneur de la sélection nationale guinéenne à expiré il y’a peu de temps. Le Ministre a fait le procès de l’ancien sélectionneur dont il a trouvé les débuts assez encourageants :

«Nous les guinéens ont est très impatients, on veut tout suite partir de là et arriver là, sans passer par des étapes… Par rapport à la mission qui lui a été confiée, avec la crise qu’il y avait dans l’équipe avec un entraîneur qui ne fonctionnait plus du tout avec les joueurs, la sélection qu’il a fait en très peu de temps puisqu’il a été cherché certains joueurs, je trouve que, honnêtement, Kaba DIAWARA a fait un excellent travail » a laissé entendre l’intéressé.

Par ailleurs, Bea DIALLO estime qu’il faut du temps pour bâtir une équipe compétitive:

«Si ça ne dépendait que de moi, aujourd’hui on ne fonctionnerait pas comme on a fonctionné avant. En 10 ans, combien d’entraîneurs on a eu en Guinée ? Plusieurs. Au minimum 5 ou 6. Dès que ça va pas, on fout l’entraîneur dehors. Le Sénégal après 7 ans, a réussi à gagner la CAN. Dès que ça va pas, on fout l’entraîneur dehors. Le Sénégal après 7 ans, a réussi à gagner une CAN. Cet entraîneur a fait un travail de fond. Il a été très critiqué mais a réussi. Il faut un projet à long terme, une cohérence et des joueurs qui compétissent. Tu sais quand on change un entraîneur, les joueurs changent très souvent. Il va sélectionner d’autres joueurs. On a jamais une équipe qui reste homogène et qui joue ensemble pendant plusieurs années. Et si on veut arriver à la CAN 2025 en se disant qu’il faut une équipe compétitive, il faut un entraîneur stable qui accompagne une équipe stable… » a exprimé l’ancien champion du monde de Boxe.

