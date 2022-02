Le président de l’UFDG ne veut pas se soumettre de la décision de quitter son domicile d’ici le 28 février prochain. Cellou Dalein Diallo a par la même occasion invité le directeur du patrimoine bâti-public, de reconsidérer sa position. A travers un courrier, l’ancien premier ministre dit être étonné face cette décision et jure qu’il a acquis ce domaine légalement et qui n’appartiendrait plus à l’Etat.

Dans ce courrier, le président de l’UFDG dit avoir joint les pièces justificatives qui mettent en évidence la régularité de la cession suite à un décret pris par le feu président Général Lansana Conté. C’est pourquoi, Cellou Dalein Diallo a invité le directeur du patrimoine bâti-public, de réexaminer cette position en ce qui concerne sa situation.

Ci-dessous copie dont Cellou Dalein a adressé au DG du patrimoine bâti-public: