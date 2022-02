Le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 19 février 2022 à son siège. Après avoir fait une invite à ses militants, Cellou Dalein Diallo a, de nouveau, lancé un appel au Président de la Transition.

Dans un langage franc, Cellou Dalein Diallo a invité ses militants à la vigilance : « Je vais vous exhorter aussi à la vigilance et à la mobilisation. On ne sait pas qu’est-ce qui va se passer. Nous sommes partisans de la paix. Il y a des choses qu’on peut accepter et des choses qu’on ne peut pas. Nous avons suffisamment donné la preuve de notre attachement à la paix. En 2020 nous avons gagné les élections, on s’est battus, on n’a pas obtenu notre victoire, les militaires sont venus renverser Alpha Condé. Dès que cet acte a été posé, nous avons renoncé à notre victoire. Maintenant si on dit qu’on doit pas participer aux élections, ça c’est autre chose. Si 2010, 2020 on a accepté, ils demandent encore ceci et cela, il faut en ce moment que nous réagissions.»

Le leader de l’UFDG ne souhaite pas qu’il y ait des conflits dans son pays aux lendemains des élections qui marqueront la fin de la transition en cours. Il lance donc ce message au colonel Mamadi DOUMBOUYA: «Je veux qu’il soit le père de la démocratie en Guinée. Je veux que son engagement pris pour débarrasser la Guinée de la dictature continue pour que la liberté, le droit de choisir les dirigeants de ce pays soient garantis. Que les Guinéens choisissent librement leur président, leurs dirigeants locaux, les conseillers communaux, et sans aucune entrave, dans l’équité, la transparence, pour que notre pays soit un pays démocratique».

L’ancien premier ministre a fait savoir qu’il a tenu à lancer cet appel au colonel Mamadi Doumbouya pour le fait qu’« il y a des forces obscures qui cherchent à l’influencer pour priver le peuple de ce droit. Qu’il engage un processus démocratique juste et équitable, laissant aux Guinéens de le droit de choisir leurs dirigeants.»