Suite à l’interdiction des manifestations de rue par le Conseil National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD), le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a entamé des consultations avec acteurs sociopolitiques du pays, ce jeudi 18 mai 2022. Le but de ces concertations est selon le mouvement « sortir la Guinée de l’impasse dans laquelle le CNRD l’a plongée».

Déclaration intégrale

«Au regard de la dégradation profonde de la situation sociopolitique de notre pays marquée par l’incertitude sur la conduite de la transition par la junte au pouvoir, depuis le 5 septembre, 2021 sur le retour à l’ordre constitutionnel, considérant les violations répétées de la charte de la transition par le CNRD, prenant la mesure des risques perceptibles de confiscation du pouvoir par le CNRD pour une longue durée et l’exclusion des forces vives de la Nation du processus de la transition, déterminé à sauvegarder les acquis démocratiques chèrement conquis par le vaillant peuple de Guinée, le FNDC répondant à l’appel du peuple de Guinée épris de paix et de démocratie, informe l’opinion nationale et internationale qu’il a entamé des consultations avec des acteurs sociopolitiques en vue de la reconstitution des Forces Vives de la Nation, pour sortir la Guinée de l’impasse dans laquelle le CNRD l’a plongée.»