COMMUNIQUÉ 002

Labé, le 18 mai 2022 – Le collectif des travailleurs de la Radio Espace Foutah en mouvement de grève sur des réclamations salariales et de meilleures conditions de vie, depuis le mardi 17 mai 2022, déplore la sortie médiatique du Directeur Régional du Groupe Hadafo et de la Radio Espace Foutah, M. Alaidhy SOW, niant les échanges tenus avec le personnel sur lesdites revendications notamment lors de la revue annuelle des directeurs régionaux tenue à Labé et lors même de la réunion de fin de saison en présence de tout le personnel et du directeur des ressources humaines, M. Macka Traoré.

En foi de quoi, le collectif exprime sa vive déception quant aux propos tenus par M. Alaidhy Sow et qui visent à nier la réalité des faits et les dures conditions de vie et de travail expressement manifestées dans les PV de ces deux documents.

Par la même occasion, le collectif regrette aussi les propos du PDG, M. Lamine Guirassy, relayés sur le site d’information en ligne guinee7.com qui parle de manipulation.

Le collectif rappelle que tous ses membres sont majeurs, responsables, conscients et volontaires des enjeux auxquels ils ont volontairement souscrit.

Enfin, le collectif des travailleurs de la Radio Espace Foutah porte à la connaissance de l’opinion que sa grève se poursuit et que toute négociation devra s’ouvrir sur une base formelle.

Contacts presse :

Mohamed SAMOURA: 628012727

Tiguidanke DIALLO: 629575257

Ousmane Tkillah Tounkara: 620024949