Accusé par ses pairs, pour détournement de fonds dans le contrat de sponsoring avec Orange Guinée, le président de la Fédération guinéenne de basketball a préféré briser le silence ce mercredi 18 mai 2022, pour apporter à son tour, des éclaircissements sur cette affaire.

Sakoba Kéita est accusé pour avoir ‘’modifié’’ les statuts de la fédération dans le but de se maintenir au poste qu’il occupe depuis 2015. Il est également indexé d’avoir effectué le détournement d’une somme d’argent à hauteur d’un milliard quatre cents vingt-cinq millions (1. 4 25 000.000 francs guinéens), octroyée par Orange Guinée dans le cadre du sponsor de l’équipe nationale de la fédération guinéenne de basketball.

Cependant, le staff de Babila Kéita, vice-président de la Féguibasket qui l’accuse, affirme qu’il détient des preuves que Sakoba Kéita a vendu les visas des joueurs de l’équipe nationale à des particuliers. Des allégations que le concerné a niées.

«Quand on parle en matière d’un sponsoring, c’est un contrat de deux ans que la Guinée a eu avec Orange Guinée. Et ce contrat, il y a une grosse partie de ce montant qui est une marchandise. Ensuite en matière de sponsoring, ce que je sais, si vous n’avez pas pu effectuer le travail en première année, vous n’avez pas le droit au second paiement. Donc on a bien travaillé en 2017 à la coupe d’Afrique, après orange s’est acquitté totalement de son sponsoring. Je pense que nous sommes une fédération la mieux outillée en Guinée et en Afrique (…) Nous sommes la deuxième plus grosse progression mondiale en 2021 après le Cap-Vert. Nous sommes la première plus grosse progression mondiale chez les U18», a martelé Sakoba Kéita.

En répondant à l’accusation relative à la vente des visas à des particuliers, il a dit ceci : «On me parle de visa d’Italie… J’aimerais bien qu’on porte plainte contre eux, au support de visa. Parce qu’il est totalement important qu’on démantèle ce réseau. Et on va bien porter plainte, parce que ce sont des accusations très graves. Des dirigeants sportifs ne doivent jamais s’adonner à ces genres de jeux», regrette le président de la Fédération guinéenne de basketball.