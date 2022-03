C’est pour combler le vide en terme de manque d’infrastructures scolaires et répondre aux déficits constatés, au cours d’une tournée au sein des établissements scolaires, qui a permis de mettre en nu les insuffisances dans ce secteur, par le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation. A cet effet, il a fait des propositions, lors du conseil des ministres, jeudi 17 mars 2022.

Dans sa communication, Guillaume Hawing a évoqué une nécessité de réhabilitation et de reconstruction des nouvelles écoles. Le ministre a proposé au même moment que les énergies soient beaucoup plus concentrées sur certaines localités de l’intérieur du pays qui sont en manque de tout.

Il a proposé la réhabilitation et la construction des écoles afin de répondre aux déficits constatés lors de l’état des lieux qui a fait ressortir de grandes insuffisances dont entre autres :

1 080 écoles publiques hangar dont 1066 au niveau primaire, réparties comme suit : Boké (282), Faranah (53), Kankan (387), Kindia (81), Labé (65), Mamou (31) et Nzérékoré (167) ;

2058 écoles et établissements sans latrines ;

5710 écoles et établissements sans points d’eau ;

Des localités sans écoles ;

Des écoles sans clôture en zones urbaines ;

Des chantiers de construction d’écoles inachevés depuis plusieurs années.

« Face à ce constat alarmant et en exécution de l’instruction du président de la transition, il a émis l’ambition de lancer un vaste programme de construction, de rénovation des infrastructures scolaires et d’aménagement de points d’eau et de latrines. A cet effet, Il a sollicité du Gouvernement un accompagnement pour la résolution de ces difficultés », a relayé le porte-parole du gouvernement.

A la suite de sa communication, le Conseil a approuvé l’ensemble de ses recommandations et a décidé de :

S’appuyer sur des projets existants dotés de ressources financées par des organismes internationaux.

Dans ce contexte, il est demandé au Ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire de se rapprocher de ses homologues de l’Enseignement technique, de l’Enseignement Supérieur, du Budget, de l’Économie, de l’Administration du Territoire et de l’ACGP pour faire le point de la situation et proposer un avant-projet de réhabilitation et de construction des nouvelles écoles. Ce document doit être présenté au prochain Conseil des Ministres ;

Concevoir un plan d’action intégré en s’appuyant sur les projets existants ;

Faire le point sur les financements disponibles et diversifier les sources de financement (FODEL, et d’autres partenaires) ;

Étudier la possibilité de lancer un programme pluriannuel qui prévoit la construction de 1000 salles de classe, y compris de logements pour des enseignants et la mobilisation de 1000 enseignants ;

Impliquer le secteur privé dans la construction des infrastructures scolaires ;

Définir les modèles standards de construction et d’équipement du système scolaire en lien avec l’ACGP en tenant du modèle AFRICOF ;