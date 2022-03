Après que 51 formations politiques aient menacé de reprendre les manifestations faute de la mise en place d’un cadre de dialogue, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation multiplie les consultations politiques depuis le début de la semaine.

Ce vendredi 18 mars 2022, c’est au tour du collectif pour une transition démocratique (CTD) de discuter avec Mory Condé sur les sujets qui assaillent la classe politique du pays.

Makalé Camara membre du collectif trouve la démarche utile et rassure de la bonne foi de Mory Condé et du CNRD, « à l’image de toute les coalitions politiques constituées, nous avons été invités par le ministre de l’administration du territoire ce matin à une réunion de concertation parce que nos partis politiques revendiquent la mise en place d’un cadre de dialogue. Ces consultations sont magnifiques et énormes qu’ elles sont en réaction à la demande des partis politiques qui veulent un cadre de dialogue entre les gouvernants et les politiques que nous sommes parce qu’une transition est éminemment politique.»

Durant cet entretien l’actualité politique et économique ont été largement débattue nous affirme Makalé Camara notamment sur la CRIEF. Mais à la question de savoir si le sujet du chronogramme électoral a été évoqué lors cette rencontre, la présidente de FAN réponds : «Nous allons retourner au QG pour transmettre nos propositions relatives à la mise en place de ce cadre de dialogue. Nous devons tenir une réunion en collectif et après transmettre nos conclusions au ministre.»