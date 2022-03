Depuis 72 heures, des rumeurs faisant état de l’exclusion du directeur de la communication de l’ANAD enflamment la toile et dans les médias en ligne. Au sein de l’alliance, un des vice-présidents contacté, a confié que pour le moment Kéamou Bogola Haba, puisque c’est de lui qu’il s’agit n’est pas exclu.

Notre répondant a signalé cependant que le cas serait en examen, car ces derniers temps le président d’honneur de l’UGDD ne regarde pas la même direction que ses pairs de l’ANAD.

«Aujourd’hui Kéamou Bogola affirme son soutien aux actions du CNRD et à Dansa Kourouma, il a dit aussi qu’il n’est pas pour les manifestations. Bogola n’est pas président d’un parti politique , il est membre de l’UGDD et compte tenu de son combat et son engagement pour la démocratisation de notre pays , nous avons jugé nécessaire à l’unanimité de le mettre, président de la commission de communication. Mais ces derniers temps, il faut l’avouer, il n’est pas dans la même direction que l’ANAD, mais pour le moment aucune décision n’a été prise pour son exclusion ou sa suspension. Nous devons nous retrouver pour statuer sur son cas, mais il n’ y aura pas un bras de fer entre nous », a rassuré Diabaty Doré, président du parti PRP et par ailleurs vice-président de l’ANAD, au cours d’un entretien à City FM.