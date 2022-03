En prélude des assises nationales prévues le 22 mars prochain, le président du parti Alliance pour le renouveau national (ARENA), a mis l’accent sur certains aspects devant être discutés lors de cette rencontre qui s’annonce importante dans la gestion de la transition. Selon Sékou Koureissy Condé, tout ce qui est lié à la vérité et au pardon, devrait être mis sur la table de discussion.

« La réconciliation doit être le chantier principal de cette transition. Le thème des assises est admirable mais le contenu, nous n’avons pas été associés à cela. Qu’est-ce que nous voulons pour ce pays ? Ce n’est pas être ministre, ancien ceci, ancien cela (…) Ce que je veux, c’est de pouvoir donner mon avis et partager mon expérience», a-t-il laissé entendre dans l’émission Mirador, chez nos confrères de la radio Fim ce vendredi.

Pour que la réconciliation nationale soit de mise dans le pays, Sékou Koureissy Condé a fait une proposition aux membres de la transition :

« Ce que je souhaite, si les assises nationales ont pour objet, et pour objet seulement de mobiliser le sentiment national autour de l’unité nationale, du pardon et de la réconciliation nationale, je souhaiterais que ça soit le Conseil national de la transition qui fasse le travail, que ça soit lui qui élabore et établisse un document, un pacte national de réconciliation et de l’unité nationale et que cela aboutisse à la mise en place d’une institution chargée de veiller à la réconciliation et à l’unité nationale. La réconciliation ne peut pas être bâclée, les fissures et les fractures sont tellement profondes qu’il faut une institution pour cela », a-t-il conclu.