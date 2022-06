Le Colonel Mamadi Doumbouya a présidé ce jeudi 16 juin 2022, le Conseil ordinaire des ministres, dans la région administrative de Kindia. Le président de la Transition a exprimé toute sa compassion à l’endroit des victimes des accidents de la circulation ces derniers jours, avant d’inviter la presse à faire preuve de professionnalisme dans la diffusion de certaines images.

Près d’une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des accidents tragiques ces derniers jours en Guinée. Mamadi Doumbouys a exprimé la compassion et la solidarité du Gouvernement à l’endroit de ses compatriotes décédés dans les accidents de la circulation et dans les incendies survenus ces derniers jours. En leurs mémoires, le Président et les membres du Gouvernement ont observé une minute de recueillement.

Le président à par ailleurs invité la ministre de l’Information et de la Communication à appeler les médias à la responsabilité.

« Le Chef de l’État a demandé à Madame la Ministre de la Communication et de l’Information d’attirer l’attention des médias et d’en appeler à leur sens de responsabilité lorsqu’ils diffusent les images de morts et de corps ensanglantés à la télévision surtout à des heures de grande écoute. […] Il faut sensibiliser les médias, les inviter à faire davantage preuve de professionnalisme dans le traitement de l’information et la diffusion de certaines images à la télévision, car les parents des décédés et les morts méritent le respect », peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres.