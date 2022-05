Le vice-président de la Fédération guinéenne de Basketball et certains de ses membres étaient devant la presse ce mardi 17 mai 2022, pour dénoncer la gestion de leur président Sakoba Keita. Au cours de ce point de presse, ils ont accusé le président de la FGB de vente de visa de façon ‘’illégale’’.

C’est une crise qui perdure depuis 2018. Cependant, de nouvelles révélations ont été faites ce jour. Pour Babila Keita, des preuves existent de nos jours, démontrant que monsieur Sakoba a vendu des visas destinés à la fédération à des particuliers.

«Aujourd’hui, nous avons mis la main sur le contrat d’Orange Guinée avec la fédération guinéenne de basketball. Il y a d’autres contrats (…) Monsieur Sow vous a parlé de la vente des visas. Faire voyager d’autres personnes à la place des cadres du basket. Nous avons des actes notariés, des attestations qui engagent ces gens à payer des montants demandés (4 à 6 mille euros par personne) s’ils rentraient en Europe et arrivaient à fuir. On peut vous donner le nombre des personnes», a accusé Babila Amara Keita.

En plus, Ousmane Sylla président de la commission d’organisation et des compétitions a expliqué cela par le fait que Sakoba Keita aurait refusé de lui permettre d’aller faire une formation au Canada, entièrement financée par la solidarité olympique.

«Sakoba m’a empêché d’aller chercher mon niveau IV, au Canada. Le ministère avait validé les documents, le comité national olympiques et sportif Guinéen, la fédération internationale de basketball, la confédération, l’institution qui finance la formation, la solidarité olympique. Vous savez la bourse coûtait combien ? 52 mille dollars. Après cette formation, j’allais être un expert de la sous-région. Je pourrais quitter la Guinée pour aller donner les cours en Côte d’Ivoire et revenir. Il a refusé. Seule ma fédération a refusé. Pourquoi ? Parce que, je ne suis pas avec lui. On attendait juste sa signature…» a-t-il expliqué.