La décision est rendue publique cet après-midi. Après quelques jours passés en garde à vue à la Direction centrale de la police judiciaire, Ibrahima Korbonya Baldé, communicant de l’ex parti au pouvoir, RPG Arc-en-ciel, vient d’être conduit à la Maison centrale de Conakry. Il a été inculpé par le Tribunal de première instance de Mafanco et placé en détention préventive.

Le jeune communicant du parti RPG arc-en-ciel, est poursuivi avec d’autres citoyens qui pour l’heure n’ont été arrêtés pour des faits « de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias ».