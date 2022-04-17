Alors que les acteurs politiques sont divisés autour de leur participation au cadre de concertation inclusive lancé vendredi dernier, le Cardinal Robert Sarah invite le président de la transition à revoir son entourage et à procéder au renouvellement de la classe politique.
Pour réussir son combat contre la corruption, le Cardinal Robert Sarah demande au Colonel Mamadi Doumbouya de se débarrasser des cadres qui ont gouverné de Sékou Touré à Alpha Condé en passant par Moussa Dadis Camara.
«𝘐𝘭 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘧𝘢𝘶𝘥𝘳𝘢 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘤𝘰𝘶𝘱 𝘥𝘦 𝘷é𝘳𝘪𝘵é 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦, 𝘥’𝘩é𝘳𝘰ï𝘴𝘮𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘥é𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘣𝘢𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴, 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘳é𝘥𝘢𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘪𝘯𝘷é𝘵é𝘳é𝘴 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘺𝘴, 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘮𝘱𝘶𝘴 𝘦𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱é𝘵𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘰𝘯𝘵 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯é 𝘭𝘦𝘴 𝘨𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘚é𝘬𝘰𝘶 𝘛𝘰𝘶𝘳é, 𝘓𝘢𝘯𝘴𝘢𝘯𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘵é, 𝘔𝘰𝘶𝘴𝘴𝘢 𝘋𝘢𝘥𝘪𝘴 𝘊𝘢𝘮𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘵 𝘈𝘭𝘱𝘩𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘥é, 𝘦𝘵 𝘲𝘶𝘪 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥è𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘴 é𝘭é𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘪𝘯𝘢𝘮𝘰𝘷𝘪𝘣𝘭𝘦𝘴. 𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘎𝘶𝘪𝘯é𝘦, 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘻 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘴 é𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘦𝘴 à 𝘳𝘦𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘭𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦. 𝘕𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘻 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘢𝘣𝘶𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘶𝘱𝘭𝘦 𝘦𝘵 𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘶 𝘨𝘳é 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘪𝘯𝘵é𝘳ê𝘵𝘴 é𝘨𝘰ï𝘴𝘵𝘦𝘴. 𝘐𝘭 𝘧𝘢𝘶𝘵 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘗𝘢𝘺𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘨é𝘯é𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘢𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘱𝘢𝘺𝘴 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘪𝘵𝘰𝘺𝘦𝘯𝘴 𝘦𝘵 𝘶𝘯𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘪𝘹, 𝘭’𝘶𝘯𝘪𝘵é 𝘦𝘵 𝘭𝘦 𝘥é𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘎𝘶𝘪𝘯é𝘦𝘯𝘴, 𝘢𝘶 𝘭𝘪𝘦𝘶 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘵𝘦𝘳 à 𝘴𝘦 𝘩𝘢ï𝘳 𝘦𝘵 à 𝘴’𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘵𝘶𝘦𝘳. 𝘘𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘨𝘶𝘪𝘯é𝘦𝘯𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘰𝘯𝘵 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘴é 𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘵𝘩𝘯𝘪𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘳é𝘨𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘶𝘯𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘵 𝘤𝘭𝘰𝘪𝘴𝘰𝘯𝘯é 𝘭𝘦𝘴 𝘎𝘶𝘪𝘯é𝘦𝘯𝘴 𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘶𝘯𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘳ê𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘪𝘢𝘣𝘰𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘭𝘺𝘴𝘦 𝘦𝘵 𝘥é𝘵𝘳𝘶𝘪𝘵 𝘭𝘦 𝘗𝘢𝘺𝘴», a déclaré le Cardinal Robert Sarah dans un post sur sa page Facebook.