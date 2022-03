Des jeunes du bureau national de la jeunesse du RPG-AEC ont fait une déclaration ce mercredi 16 mars 2022, fustigeant la procédure qui a porté Ibrahima Kassory Fofana à tête du Conseil exécutif provisoire du parti. Pour ces jeunes, aucune règle n’a été respectée et ils doutent des intentions de Kassory Fofana et son «clan».

Ces jeunes frustrés ont déclaré d’abord que le président déchu Alpha Condé reste et demeure le seul président du parti. Arguant qu’ils ont le soutien de toutes les structures de bases du parti. «C’est la quintessence du RPG que vous voyez à la jeunesse. Quand vous entendez RPG, ce sont les sections et les sous-sections. Toutes les structures faîtières de la jeunesse relèvent directement de la direction nationale de la jeunesse», a soutenu Ibrahima Kalil Konaté.

Il indique que malgré la corruption qui tente parfois la jeunesse, cette fois-ci, elle a pris ses responsabilités. Elle n’accepte pas du moins pour l’instant le ce choix qui leur serait imposé. «Nous n’allons pas accepter ce que le professeur Alpha Condé qui est président fondateur du parti n’a jamais accepté imposer à qui que ce soit.»

Monsieur Konaté rappelle que les arguments de ceux qui ont prétendu que le choix de Kassory venait d’Alpha Condé, sont sans fondement.

«D’abord, pour faire passer leur coup, ils ont commencé par dire le professeur Alpha Condé a écrit. Ça été démontré que c’est faux. Après, on nous dit que nous avons des responsables qui nous ont dits que le professeur Alpha Condé aurait écris et nous, on a pas tenu à vérifier. On accuse Hadja Nantou Chérif, on accuse Kori Kondiano, on accuse Elhadj Tidiane Traoré et Saloum Cissé. Et les gens-là ne sont pas du tout crédibles aux yeux des militants à la base ».

Ibrahima Kalil Konaté parle même de risques d’implosion du parti. Il a indiqué à propos qu’il doute des intentions de Kassory Fofana et son «fameux groupe». M. Konaté précise que le parti de Kassory Fofana reste toujours enregistré au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. «Allez vous renseigner au ministère de l’Administration du territoire, dans le répertoire des partis politiques, vous allez voir au 44e rang «Guinée Pour Tous» (GPT) d’Ibrahima Kassory Fofana», a-t-il expliqué.

Ensuite, il ajoute : «Il y a lieu de considérer que sur le territoire national, le GPT peut encore exercer.»