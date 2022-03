Les conducteurs et propriétaires de tricycle ont été récemment reçus au département de la sécurité et de la protection civile. Il a été question de les sensibiliser sur ‘’l’indiscipline et l’incivisme’’ dont ils sont souvent accusés dans la circulation, et qui ont de nature à empêcher les citoyens de circuler tranquillement sur la voie publique.

Quand il a été interrogé sur cette actualité, le ministre de la sécurité et de la protection civile a soutenu que les accusations des citoyens contre les conducteurs de ces engins sont fondées.

« Ce n’est pas à tout moment que moi, j’ai ma flèche, que j’ai mon cortège. Il y a des moments où je sors seul mais je peux vous garantir que je ressens exactement la même chose. On les a sensibilisés mais les défis sont très nombreux. Tout est à refaire », a dit Bachir Diallo.

« Ces gens-là, avertit-il, figurent sur notre programme. Une stratégie a été déjà mise en place, il y a la sensibilisation et c’est après ça qu’une campagne va se mettre en place pour empêcher ces citoyens et les amener à utiliser la voie publique telle qu’elle doit être utilisée. Il y’a des citoyens qui pensent qu’ils sont plus pressés que d’autres. Unilatéralement ils constituent une troisième ligne alors qu’il en faut qu’une.»

Néanmoins, ce ne sont pas seulement les conducteurs de tricycle qui sont dans le viseur de Bachir Diallo. Des mesures sont également prises à l’encontre des conducteurs de moto taxi ‘’indélicats’’ dans la circulation.

«Il n’est pas rare de voir 3 personnes sur une seule moto, c’est un danger. Est-ce qu’on a besoin de dire à ces gens-là vous ne devez pas le faire ? C’est eux qui amènent la police à être dans la réaction et à être répressifs »,a ajouté le ministre de la sécurité et de la protection civile.

La sécurité des citoyens et de leurs biens constitue une priorité pour lui et pour son département. Bachir Diallo rassure plus loin que le travail se fera conformément au respect de la loi en la matière.

«Nous sommes dans une république. La sécurité revient à tout le monde. Ce que chacun fait dans la circulation contribue à réduire les accidents. Donc nous allons mettre en place une stratégie. Nous allons communiquer là-dessus, sensibiliser, ensuite nous allons agir conformément à la loi », a-t-il conclu.