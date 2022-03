Comme prévu, la session extraordinaire du Conseil national de la Transition (CNT) s’est tenue ce mercredi 16 mars 2022 à son siège au palais du peuple. Durant une journée d’intense travaux, les conseillers nationaux ont élaboré 8 commissions permanentes et élu leurs présidents. Il s’agit de :

1) la commission Constitution, lois organiques, Administration publique, organisation judiciaire ;

2) Plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire ;

3) Affaires économiques et développement durable;

4) la défense, paix et sécurité ;

5) Affaires étrangères, Guinéens de l’étranger et coopération internationale ;

6) Santé, Education, affaires sociales et culturelles ;

7) Réconciliation, droits humains, justice, communication, information ;

8) Commission spéciale permanente, contrôle et comptabilité.

Le président de la commission Constitution, Lois organiques, Administration publique, organisation judiciaire, Mohamed Aly Thiam, a promis d’œuvrer dans le sens du respect des promesses faites par le colonel Mamadi Doumbouya au peuple de Guinée: «Nous allons nous atteler à concevoir et à proposer un avant-projet de Constitution, des avant-projets de lois organiques et revoir l’organisation judiciaire du pays afin que les promesses qui ont été faites par le CNRD, celles de refonder l’État, puissent trouver des bases solides, pour que nous n’ayons pas à rester dans le perpétuel recommencement. Nous espérons que le travail que nous allons faire va permettre aux Guinéens de connaître ce que c’est la continuité d’État, de l’Administration et surtout la stabilité d’une République.»

Pour sa part, le colonel Laye Ben N’fa Condé, membre de la commission défense, de paix et de sécurité, a aussi promis de s’investir pour le respect des droits des forces armées guinéennes: «Nous allons légiférer pour la défense du territoire national, l’amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité, et nous allons voir dans quelle mesure il faut respecter et faire les droits de l’homme et les libertés publiques.»

Après la mise en place de ces différentes commissions, Dr Mohamed Bérété, Secrétaire général du CNT, affirme que c’est les choses sérieuses qui vont commencer maintenant: «À partir de leur installation là, les saisines de la part du gouvernement vont commencer. Nous allons commencer à recevoir des projets en provenance du gouvernement, après l’élaboration du projet de Constitution qui sera le premier grand chantier auquel les conseillers nationaux vont s’atteler.»