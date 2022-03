Depuis l’éviction d’Alpha Condé du pouvoir, le 5 septembre 2021, le problème de succession de l’homme fort du navire jaune, fait couler beaucoup d’encre et salive au sein du RPG Arc-en-ciel. Même si certains cadres au niveau du bureau politique national ne l’entendent pas d’une bonne oreille, l’éventuelle candidature de l’ancien ministre des hydrocarbures, Zakaria Koulibaly est sur toutes les lèvres.

Malgré le fait que celui-ci ne participe pas aux réunions du parti, tout porte à croire que Zakaria Koulibaly est pressenti par une frange importante des jeunes du parti pour être le successeur d’Alpha Condé à la tête du RPG Arc-en-ciel.

A propos de cette cacophonie qui risque sans nul doute de fragiliser le parti, l’ancien député Souleymane Douno Keita qui se veut intraitable sur la question, a déclaré ce jeudi que Zakaria Koulibaly doit prouver qu’il est membre du RPG afin d’être candidat pour la succession du Pofesseur Alpha Conde: « Le climat au sein du RPG Arc-en-ciel est un climat de sérénité, même si nous avons des problèmes que nous sommes en train de gérer. Mais nous sommes sereins et confiants, quant à notre capacité de nous mettre ensemble et de transcender sur un nouveau défi que nous est lancé. Lorsque vous êtes du RPG Arc-en-ciel, vous participez aux réunions du parti et vous vous exprimez. Vous savez que c’est un parti qui depuis très longtemps, n’a pas organisé de congrès. Zakaria koulibaly n’est pas du RPG. A moins qu’il nous le prouve. Il est obligé de nous le prouver qu’il est du parti », a-t-il lancé.

Par ailleurs, Souleymane Douno Keita rassure que le premier défi de Kassory Fofana avant le congrès, est de régler le bicéphalisme au sein du parti. « Je reconnais qu’il y a des problèmes au sein du RPG. Mais on va régler. C’est le premier défi auquel Kassory Fofana va être évalué. Le défi de la remobilisation de toutes les troupes. Je lui ai dit : «Monsieur le président, nous voulons un RPG total… » Mais ce qui nous divise là n’est pas aussi profond comme les gens l’imaginent. Nous sommes à cheval. Nous trouverons des solutions. Le RPG trouvera son unité, l’entente. Puisque le RPG se porte bien et nous fonctionnons.»

Il faut rappeler que pour l’heure, Zakaria Koulibaly le principal concerné, n’a jusque-là pas exprimé son ambition de succéder à Alpha Condé.