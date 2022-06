Cinq (5) entrepreneurs porteurs de projets ont été retenus comme lauréats de la finale de la première édition du concours de l’atelier de formation sur les ‘’Outils numériques pour l’innovation’’, mercredi 15 juin 2022, au cours de la cérémonie de clôture. Ces jeunes se sont distingués parmi 25 autres jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.

Parmi les lauréats, le projet ‘’Min Kadi transport’’ a été le grand gagnant. Les porteurs dudit projet ont ainsi remporté une enveloppe de 25 millions de francs guinéens.

«Nous sommes heureux et contents. Les entreprises ont été formées et nous avons appris avec elles, nous avons entendu et revu à peu près 25 projets. Nous sommes heureux de savoir que la gagnante ira à l’intérieur du pays avec cette contribution qui n’est pas que financière. Le constat révèle que les 5 projets vainqueurs sont portés par des femmes et franchement, c’est une fierté pour nous le SADEN, de faire une telle chose et de voir qu’il y a un impact réel sur le terrain. Les critères de choix étaient d’être de nationalité guinéenne, être âgé entre 18 et 40 ans, avoir un projet qui a un impact réel sur la vie des guinéens et également s’assurer que c’est quelque chose qui peut évoluer avec le digital pour qu’il ait un lien avec le thème voire l’idéal même de l’initiative », a exprimé Salématou Sacko, vice-présidente du SADEN.

Mariama Ciré Diallo, la chargée des relations extérieures de l’entreprise Min Kadi Transport, a aussi exprimé que c’est une fierté d’avoir remporté ce prix non seulement en étant femme surtout qu’il soit destiné à l’intérieur du pays car, «nous constatons que tout est malheureusement concentré dans la capitale. Nous en ferons bon usage. Min Kadi transports est une entreprise spécialisée dans l’assainissement. Nous faisons l’assainissement dans la commune urbaine de Pita parce qu’il y a un réel problème de gestion des ordures à l’intérieur du pays. Avec ce prix et notre plan d’action déjà établi, nous allons procéder à l’extension de notre activité dans la commune d’abord notamment dans l’aspect collecte et transfert des ordures. Notre entreprise existe depuis mai 2022 mais nous avons déjà un impact sur la ville de Pita», a-t-elle signalé.

Cette opportunité était très importante, a réagi M. Troy Fitrell, ambassadeur des Etats-Unis en Guinée : «Le projet qui a été classé premier a reçu 25 millions GNF et une année d’assistance dans les marchés. Au-delà de ce gagnant et les 4 autres qui l’accompagnent, c’est tous les participants qui sont l’avenir de la Guinée, ils sont une fierté. Tous les projets ici, sont avec beaucoup de mérite car chacun constitue en soi, une solution aux problèmes de la Guinée. C’est aussi les nouvelles solutions pour les anciens problèmes et les nouvelles générations s’en serviront également.»

Cette initiative est portée par le Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN), en collaboration avec l’ambassade des USA et Google. En terme de critère, les organisateurs ont rappelé que les candidats devraient être de nationalité guinéenne, «exercer depuis un certain nombre de temps, être âgé entre18 et 40 ans, avoir un projet qui impacte sur la vie quotidienne et s’assurer que c’est quelque qui est en rapport avec le digital. Parce que le thème, c’est de pouvoir équiper en outils du numérique».

Les lauréats bénéficient d’un abonnement de 12 mois à la Bourse de sous-traitance. Ils sont entre autres : Min kadi Transport (lauréat du grand prix), Les gourmandises d’Amar, Sat Médias, Amika Makity, Des moments enchantés.