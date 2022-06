Le Front national pour la défense de la Constitution a eu le soutien de taille, dans sa lutte du mouvement »Y EN A MARRE », du Sénégal, pour la manifestation programmée le 23 juin prochain. Ce front anti-3e mandat pour Alpha Condé souhaite mobiliser plus de deux millions des Guinéens dans les rues afin de protester contre la gestion de la transition.

«C’est un soutien tout naturel. Tout ce qui se passe en Guinée nous concerne aussi. Personne ne peut empêcher le peuple guinéen de sortir et priver d’un droit aussi élémentaire que celui de la manifestation pacifique consacrée par la charte et la déclaration universelle des droits de l’homme. Mais surtout aussi par la charte de la transition qui dit clairement contre prétexte que les libertés fondamentales du peuple guinéen ne pourraient être bafouées. Et aujourd’hui, malheureusement on constate ce régime de la transition est sur une pente très grave. Et c’est pourquoi, on pense qu’il faut se mobiliser et rester vigilant pour que la démocratie guinéenne puisse continuer sur cette trajectoire qu’elle a eu depuis un moment avec toute cette volonté de refonder cette démocratie, de revenir à la légalité constitutionnelle. Donc, c’est dans ce sens que le mouvement y en a marre au Sénégalais apporte son soutien au peuple guinéen », a déclaré le coordinateur du mouvement »Y’en a Marre », Aliou Sané, ce jeudi 16 juin 2022 dans l’émission Mirador.

A en croire Aliou Sané, «Au-delà du mouvement y en a marre, et tous les réseaux du mouvement citoyen des activistes d’Afrique et de diaspora qui soutiennent le FNDC à travers cette volonté de manifestations pacifiques. Parce que n’oubliez pas que les camarades du FNDC partagent avec nous cette dynamique du mouvement citoyen à l’échelle africain et à l’international avec tous nos partenaires», a-t-il conclu.