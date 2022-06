L’ONG Presse Solidaire a appris avec stupéfaction l’arrestation de Mamadou Sagnane, journaliste à la radio rurale de Dinguiraye et correspondant du site Mosaiqueguinee.com. Le journaliste a été, par la suite, conduit dans un lieu où il fut retenu durant cinq heures d’horloge et coupé de tout contact avant d’être libéré plus tard.

Le préfet, Colonel Karamoko Boké Camara, l’a appelé au téléphone lui demandant de venir le trouver à la préfecture. Dès qu’il est arrivé, il l’a mis à la disposition des agents enquêteurs. Ces derniers l’ont tout de suite déposé à la prison civile de la ville.

Cette arrestation fait à la diffusion sur les ondes de la radio rurale, d’un communiqué d’une association de jeunes de la localité appelant à une réunion d’échange sur des modalités d’accompagnement de la famille d’Ousmane Bérété, décédé à la suite d’un accident qui serait provoqué par des gendarmes au niveau d’un barrage sécuritaire.

La diffusion dudit communiqué avait pourtant été autorisée par le Directeur de la radio, puisque ne comportant aucun élément compromettant.

Malheureusement, le lendemain, des jeunes venus de Siguiri pour venger leur frère Ousmane Bérété, accompagnés par certains de Dinguiraye, ont érigé des barricades dans la ville et ont saccagé et incendié les locaux de la gendarmerie et du commissariat central de police de Dinguiraye.

Le procureur de la Cour d’appel de Kankan impute ces malheureux incidents au communiqué lu à l’antenne par Mamadou Sagnane, pourtant ledit communiqué n’a nullement appelé à une manifestation ni à une révolte.

Presse Solidaire condamne avec la dernière énergie cette arrestation qui s’apparente à un musellement de la presse.

Conakry, le 16 juin 2022

La Coordination générale de Presse Solidiare