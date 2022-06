Le Forum pour une transition apaisée (FTA) a tenu ce jeudi 15 juin 2022 au siège du parti Union pour le Progrès de la Guinée (UPG), une assemblée générale. Il a mis l’occasion à profit pour appeler l’ensemble des forces vives du pays à soutenir la transition en cours.

Dans une déclaration lue à la fin de son assemblée générale, le FTA a dit être d’avis que les autorités devraient mettre les conditions en place pour «assurer le retour à l’ordre constitutionnel. C’est l’évolution positive qui garantirait l’instauration de la démocratie et de l’État de droit dans le pays.»

C’est dans cette optique que les leaders politiques réunis au sein du FTA ont demandé à l’ensemble des forces vives et les amis de la Guinée «de soutenir cette haute cause nationale qui cultive la quiétude sociale dans notre pays. La crédibilité de notre conviction et de notre engagement à privilégier la paix et le dialogue seront le gage de notre réussite.»

Au Conseil national de Rassemblement et de Développement (CNRD) lui fait savoir que la préservation de la transition passe «inéluctablement» par la tenue de dialogue «franc et inclusif» entre les composants de notre société plurielle sur maint aspects. C’est pourquoi le FTA lui demande «d’appliquer le décret Du/2022/190/PRG/CNRD/SGG/ du 6 avril 2022 de la mise en place d’un cadre permanent de dialogue inclusif par le président de la transition.»

Par ailleurs, le FTA exhorte la communauté internationale à apporter sa contribution au CNRD afin que la transition qu’il a initiée aboutisse à des élections crédibles, inclusives, libres et transparentes en Guinée.