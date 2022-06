En déplacement hors du pays, Cellou Dalein Diallo a fait une sortie médiatique le mercredi le 15 juin 2022 sur le dossier Air Guinée. En face des militants de son parti, le leader de l’UFDG a plutôt affiché un air de sérénité et une confiance face à l’aboutissement de cette affaire.

«Notre ambition est de faire de la Guinée un pays de valeur, un pays sûr…Sachez que Dieu va nous aidez-vous le verrez. N’est-ce pas que leur plan commence à s’ébruiter ? Ça ne marchera pas. Cette fois-ci il faut que la vérité soit connue. Il faut que vous soyez préparés pour ce combat ultime pour mettre un terme à l’injustice, à l’arbitraire dans notre pays et créer les conditions d’une véritable réconciliation nationale autour des valeurs de justice, de travail et solidarité », a-t-il laissé entendre.

Plus loin, Cellou Dalein Diallo a rassuré ses militants et sympathisants à New York que la victoire est proche d’eux.

«La victoire n’est pas très loin, elle sera de notre côté parce que nous luttons pour la vérité, pour la justice pour que les guinéens vivent dans la paix, dans la fraternité, dans l’unité, la tolérance. Nous sommes capables de restaurer ces valeurs. Il y a eu trop d’injustice en Guinée, trop de morts gratuites, trop d’emprisonnements injustifiés. Il faut que ça s’arrête et que les guinéens vivent dans la paix. Il y en a qui pensent que ce que nous vivons est une fatalité. Non. Ce n’est pas une fatalité», a-t-il déclaré.