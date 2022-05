Ousmane Keita président de l’Union des consommateurs de Guinée a exprimé sa satisfaction sur la levée de la grève des bouchers ce lundi 16 mai 2022. Il a invité par la même occasion au maintien des prix pour faciliter l’accès à la viande.

Les bouchers étaient en grève depuis près d’une semaine. Par conséquent les marchés de Conakry et environ n’avaient pas de viande au grand dam des populations. Les bouchers protestaient contre les tracasseries douanières et policières dans l’acheminement du bétail. Néanmoins, un accord a été trouvé ce week-end entre le gouvernement guinéen et les bouchers. Ce qui a permis la reprise des activités dans le domaine. Le gouvernement par l’entremise des ministères du commerce et de l’élevage, s’est engagé à fournir des papiers et des convoyeurs aux bouchers pour faciliter le transport des animaux vers la capitale.

L’Union des consommateurs de Guinée s’est montré satisfaite de la reprise de cette activité et regrette l’interruption momentanée de la fourniture de la viande à la population.

«On a été attristé par le fait qu’il y a eu cette interruption en terme de fourniture de la viande sur le marché, cela a causé un préjudice aux consommateurs, mais nous sommes en même temps heureux qu’une solution ait été trouvée au tour d’une table. C’est une bonne chose. Mais ce que nous leur demandons, c’est de faire en sorte que les prix soient abordables de façon à ce que les consommateurs puissent avoir la viande de façon correcte. Nous saluons, cet acte surtout en cette période difficile que nous connaissons. Nous allons aussi demander à la douane d’être plus présent pour les bouchers et de leurs faciliter la tâche», a déclaré Ousmane Keita président de l’Union des consommateurs de Guinée.