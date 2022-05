Le groupe des 58 partis politiques et le FNDC menacent de descendre dans les rues pour se faire entendre suite à l’adoption des 36 mois proposés par le CNRD pour la durée de la transition. Une menace qui ne semble pas ‘’effrayer’’ le président du parti FIDEL, dirigé par Mohamed Lamine Kaba.

Si le FNDC, le G58-Rpg Arc-en-ciel et alliés estiment que le délai de 36 mois est trop élevé pour cette transition, l’ex député de la 9e législature pense au contraire. Pour Mohamed Lamine Kaba, ceux qui s’opposent au délai de 36 mois adopté par le CNT ont été déjà mis hors course pour la transition.

«Le FNDC et le G58 ont été écartés de la gestion de la transition parce que, ceux-ci sont en train de tout mettre en œuvre pour saboter la transition. Si aujourd’hui le FNDC et le G58 sont dans une dynamique de saboter la transition, vous le savez parce qu’au début ils ont été écartés. Comme ils ont été écartés dans la gestion de la transition, ils sont dans la dynamique de saboter la transition. C’est de l’égocentrisme, c’est-à-dire, tout ramener sur soi. Le FNDC avait proposé vous le savez, à ce qu’ils aient 10 conseiller au CNT, ils ont voulu avoir la présidence du CNT et même la tête du gouvernement comme premier ministre. Si ces messieurs avaient eus tout cela, vous pensez qu’ils allaient se mettre dans la rue pour faire du chantage au CNRD, je dirais non» a déclaré monsieur Kaba.

Pour Mohamed Lamine Kaba, la plus part de la classe politique guinéenne qui a rejeté la durée de la transition, avait participé à l’investiture du colonel Mamady Doumbouya. Une chose dit-il ‘’contraire à la loi’’.

«En ce qui concerne les G58, ils étaient à l’investiture du président Doumbouya. Un président qui a conquis le pouvoir par les armes, ils ont accordé tous les protocoles nécessaires qu’on devrait accorder à un président élu. Ce n’est pas aujourd’hui qu’ils disent qu’ils ne reconnaissent pas ses actes. C’est aberrant. Vous avez été à son investiture, ça veut dire que vous l’avez reconnu comme légal et légitime. Le jour de l’investiture jusqu’au jour de leur chantage ou la mise en place du G58, qu’est-ce qui s’est passé?, c’est le déguerpissement parce que le président Dalein a été déguerpi de 3 chambres salons, parce que le président Sydia Touré a été déguerpi, tous les partis politiques qui expriment la compassion pour eux, se sont coalisés autour d’eux pour saboter la transition», a dénoncé l’ancien député.